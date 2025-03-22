Хоккеистки «Агидели» победили «Бирюсу»

Хоккеистки «Агидели» сравняли счет в полуфинальной серии Женской хоккейной лиги. Соперницами в этой стадии соревнований стала «Бирюса» из Красноярска. В первом матче уфимки уступили со счетом 1:2. Сегодня коллективы встретились вновь.

К третьему периоду счет был равный 3:3. Исход игры решила единственная шайба, заброшенная на 47-й минуте Викторией Кулишовой. Итог матча 4:3 в пользу «Агидели», и наши хоккеистки сравнивают счет в серии до четырех побед, 1:1. Теперь команды переезжает из Уфы в Красноярск.