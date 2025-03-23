В Башкирии загорелся магазин в торговом комплексе

В Нефтекамске произошло возгорание на Центральном рынке. По предварительным данным МЧС Башкирии, пожар начался на одном из этажей в магазине бытовой техники и быстро распространился по помещению.

Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара. В ходе оперативных действий была организована эвакуация людей из здания. К счастью, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Принимаются все необходимые меры для ликвидации горения, пожар удалось локализовать на площади 500 кв.м.

Здание четырехэтажное, размерами 70х50 метров. Подробности уточняются.