В Башкирии задержали водителя с поддельным удостоверением

В Башкирии полиции удалось задержать водителя с поддельными правами. 23-летнего молодого человека за рулем «Chery» остановили во время проверки на трассе Уфа – Оренбург.

При проверке документов выяснилось, что его водительское удостоверение поддельное и идентификационный номер принадлежит другому человеку. Как оказалось, у мужчины никогда не было прав. Он купил документ через интернет за 89 тысяч рублей в Москве.

В результате, на него составили несколько административных протоколов. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.