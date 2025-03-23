Ледовые заторы и затопленные деревни: Башкирия продолжает бороться с паводком

Одной из главных тем недели стал паводок. Как всегда, он пришел неожиданно. Наиболее всего пострадал Архангельский район, где даже ввели режим ЧС. К концу недели в Башкортостане на реках Уфа и Ай вновь поднялся уровень воды, а вот Инзер в районе деревни Азово опустился. В местах опасности подтопления дежурят специалисты. На контроле находится около двух десятков ситуаций. В Архангельском районе спасатели уже занимаются восстановительными работами.

Такой была картина в деревне Азово утром после бессонной для её жителей ночи. Вода хоть и начала приходить ещё днём, но основной поток резко накрыл населенный пункт уже затемно.

Сначала вечером затопило начало деревни, а уже ночью накрыло всю. Животные, пчёлы погибли. Просто не успели люди спасти. Началась эвакуация, нас разместили в школе. Спасатели с нами здесь круглосуточно. Рамиль Садыков, житель д. Азово

Как раз вся пробка льда вот здесь стоит. Здесь, наверное, будут проходить взрывные работы. Сапёрам помогают спасатели, чтобы поближе можно было подойти. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Ледяные заторы и стали причиной выхода рек из берегов. Вода зашла почти в каждый двор. Ещё в начале недели местами уровень достигал двух метров.

Эту улицу большая вода накрыла одной из первых. Такого половодья, говорят старожилы, здесь не видели 60 лет. Но стихия постепенно отступает. Сельчане уже начали возвращаться в свои дома. Идут аварийно-восстановительные работы. Подключили электроэнергию, спасатели откачивают воду из-под полов и приусадебных хозяйств, а также сушат помещения по заявкам жителей. Такими ледяными обломками сейчас завалена часть улицы. Спецтехника расчищает проезды. Спасатели продолжают откачку воды.

Помощь оказывают и сами местные жители. Ещё в первую ночь, когда пришла вода, мужчины организовали эвакуацию на личных лодках. Немаловажная работа – это и готовка еды для спасателей. Здесь на помощь пришли повара, которые занимаются питанием для школ и детсадов района.

В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС. Действия по помощи пострадавшим координируется оперативным штабом.

Галия Зайнуллина сильные последствия паводка ощутила на себе в прошлом году. Тогда в садовом товариществе, где находится её дом, вода доходила до полутора метров. Пострадала вся техника, мебель, баня. От больших убытков спасло то, что имущество было застраховано.

Спрогнозировать дальнейшее развитие паводка сложно. Спасатели ежедневно проводят облёт территорий, где есть опасность заторов, как с применением беспилотников, так и с помощью вертолёта. В местах, где возможны подтопления, идёт дежурство специалистов, подготовлены пункты временного размещения.

С высоты, конечно, открывается вся картина половодья. Вести мониторинг с земли порой бывает просто невозможно и неэффективно. Здесь же специалисты могут сразу заметить, если где-то образуются ледовые заторы, и понять, куда стоит перебросить силы, чтобы провести взрывные работы.

Ситуация с паводком в этом году не самая простая. Так, проблем ледовый затор доставил и в районе уфимского Монумента Дружбы. Часть льдин вышла на набережную, повалив электростолбы. На борьбу с затором вышли спасатели Управления гражданской защиты. Специалисты применили необычный метод. Огромную льдину раскалывали с помощью судна на воздушной подушке. Усилия спасателей увенчались успехом. Лёд тронулся, собрав зрителей на набережной. А уже в районе Затонского моста пришлось прибегнуть к помощи сапёров.