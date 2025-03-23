«Приоритет 2030»: четыре вуза Башкирии вошли в федеральную программу

Четыре вуза Башкортостана вошли в федеральную программу «Приоритет 2030»: Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет и впервые – Башкирский государственный аграрный университет прошли конкурсный отбор в Москве и получат дополнительное финансирование общей суммой более миллиарда рублей. На неделе в Межвузовском кампусе уже открылись две новые лаборатории. О том, какие есть достижения у учёных, и о вкладе региона в сферу исследований и внедрении их в экономику всей страны – в нашем сюжете.

Уже год как в здании IQ-парка Межвузовского кампуса ученые создают новые изобретения. У пяти вузов региона здесь расположены лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Представители высших школ активно участвуют и в федеральных программах. Четыре университета Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030» и получат дополнительное финансирование общей суммой более миллиарда рублей.

Четыре ведущих вуза попадают в высшую лигу вузов Российской Федерации. Поэтому команды поздравляю, этому предшествовал большой труд. Совместные усилия республики и усилия вузовских команд ведут к тому, что мы шаг за шагом, всё-таки прорываясь через конкуренцию, становимся такой яркой историей в системе науки и высшей школы Российской Федерации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Команда хирургов и лично ректор БГМУ оперируют мужчину с помощью робота. Врачи удаляют злокачественную опухоль предстательной железы. Здесь не только лечат и учат, но и проводят научные исследования. Цель – создать программу экспертизы движения рук хирурга совместно с учеными из Томска.

Должны быть разработчиками технологий, и мы готовы внедрять эти технологии в техническую практику. Для этого программа «Приоритет» – позволяет развивать инфраструктуру, насыщать оборудованием наши лаборатории. Это большой шаг в будущее университета и здравоохранения Республики Башкортостан. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Научные сотрудники медицинского университета меняют подходы к лечению онкозаболеваний, исследуя клетки больных раком. Также в лабораториях создают первый в России отечественный препарат для диагностики ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, а еще – антидепрессанты.

Сейчас проблема депрессии широко стоит и во всем мире, и у нас. В стране около 4 миллионов таких больных. Сейчас получены опытные образцы, и мы планируем начать испытания на животных. Елена Клен, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ

Привлекают к исследованиям и старшекурсников в лаборатории аддитивных технологий, где с помощью 3D-моделирования с нуля создают импланты.

Это титановый имплант, это вот из полимерного материала. Если бы не было «Приоритета 2030», очень тяжело было бы приобрести большой парк оборудования. Марс Галаутдинов, заведующий лабораторией аддитивных технологий БГМУ

В Межвузовском кампусе появилась и первая площадка у Башкирского аграрного университета, который, к слову, впервые вошел в федеральную программу «Приоритет 2030». Вуз получит господдержку в размере ста миллионов рублей.

Те поставленные задачи, которые мы определили перед комиссией Минобрнауки, мы выполним. Внесём достойный вклад в развитие продовольственной безопасности нашей страны и экспортного потенциала России. Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета

Лаборатория – своеобразная оранжерея. Здесь учёные будут выводить новые сорта растений, пригодные для климата Башкортостана. Сейчас селекционеры в кооперации с одним из предприятий должны создать три новых сорта гороха.

Это автоматизированное рабочее место селекционера. Здесь учёные собирают образцы зерновых и бобовых культур, определяют высоту и длину колосьев и пропускают их через молотилку, чтобы затем взвесить и выбрать наиболее продуктивные растения для создания новых сортов, к примеру, пшеницы.

По «Приоритету 2030» коллектив Уфимского университета науки и технологий будет участвовать в разработке двигателей для истребителей шестого поколения. Всего же в вузе с десяток заявочных проектов. К примеру, в этой лаборатории учёные намерены автоматизировать процесс производства сложных авиадеталей. В производство будут внедрять технологию резки металла электрохимическим способом.

По «Приоритету 2030» мы планируем создать новую электрохимическую установку для постобработки деталей, которые получаются методом аддитивного производства. Юлдаш Хусаинов, директор Института технологий и материалов

Благодаря проекту УУНиТ вошел в федеральную программу.

И мы концентрируем ресурсы на критические технологии, которые позволяют сформировать технологическое лидерство в области машиностроения, в области авиастроения, в области средств производства и автоматизации. Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

В Уфимском нефтяном университете активно изучают технологию изготовления новых материалов. Игольчатый кокс уже внедрили в промышленное производство. Раньше его закупали из-за рубежа. Еще одно ноу-хау – углеродные нановолокна. Добавление материала может сделать более прочным цемент или наделить электропроводными качествами пластик. Однако сейчас его можно производить только в небольших количествах.

Пытаемся создать такую технологию, которая бы позволила получать при крупных тоннажных процессах, десятки тонн, тысячи тонн. Арслан Ахметов, заведующий кафедрой технологии нефти и газа УГНТУ

УГНТУ в программе «Приоритет» участвует с 2021 года. В 2025-м вузу выделили 450 миллионов рублей на исследования.

За 3,5 года реализации программы мы имеем рост контингента более чем на четверть. К нам приезжает большое количество ребят из других субъектов России и иностранцев. По факту наш вуз сформировался как ядро инженерно-технической подготовки нашей республики. Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Возможности республики высоко оценил и заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный. Башкортостану он предрёк большое будущее в развитии передовых технологий и исследовательской деятельности.

Знаю довольно много реальных истинных ученых, которые здесь работают, перспективы обалденные. Площадки созданы за дело, поэтому только в добрый путь. Дмитрий Пышный, заместитель министра науки и высшего образования России

Башкортостан – в десятке регионов страны в рейтинге научно-технологического развития. Это подтверждают федеральные эксперты и учёные.

Научно-образовательный центр Евразии, на основе которого строится вся работа в Башкортостане, он узнаваем, и это очень хорошо. И он на самом деле привел к качественным сдвигам в темпах научно-технологического развития республики. Олег Белявский, директор Российского центра научной информации