«Приоритет 2030»: четыре вуза Башкирии вошли в федеральную программу

Четыре вуза Башкортостана вошли в федеральную программу «Приоритет 2030»: Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет и впервые – Башкирский государственный аграрный университет прошли конкурсный отбор в Москве и получат дополнительное финансирование общей суммой более миллиарда рублей. На неделе в Межвузовском кампусе уже открылись две новые лаборатории. О том, какие есть достижения у учёных, и о вкладе региона в сферу исследований и внедрении их в экономику всей страны – в нашем сюжете.
Уже год как в здании IQ-парка Межвузовского кампуса ученые создают новые изобретения. У пяти вузов региона здесь расположены лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Представители высших школ активно участвуют и в федеральных программах. Четыре университета Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030» и получат дополнительное финансирование общей суммой более миллиарда рублей.
Команда хирургов и лично ректор БГМУ оперируют мужчину с помощью робота. Врачи удаляют злокачественную опухоль предстательной железы. Здесь не только лечат и учат, но и проводят научные исследования. Цель – создать программу экспертизы движения рук хирурга совместно с учеными из Томска.
Научные сотрудники медицинского университета меняют подходы к лечению онкозаболеваний, исследуя клетки больных раком. Также в лабораториях создают первый в России отечественный препарат для диагностики ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, а еще – антидепрессанты.
Привлекают к исследованиям и старшекурсников в лаборатории аддитивных технологий, где с помощью 3D-моделирования с нуля создают импланты.
В Межвузовском кампусе появилась и первая площадка у Башкирского аграрного университета, который, к слову, впервые вошел в федеральную программу «Приоритет 2030». Вуз получит господдержку в размере ста миллионов рублей.
Лаборатория – своеобразная оранжерея. Здесь учёные будут выводить новые сорта растений, пригодные для климата Башкортостана. Сейчас селекционеры в кооперации с одним из предприятий должны создать три новых сорта гороха.
Это автоматизированное рабочее место селекционера. Здесь учёные собирают образцы зерновых и бобовых культур, определяют высоту и длину колосьев и пропускают их через молотилку, чтобы затем взвесить и выбрать наиболее продуктивные растения для создания новых сортов, к примеру, пшеницы.
По «Приоритету 2030» коллектив Уфимского университета науки и технологий будет участвовать в разработке двигателей для истребителей шестого поколения. Всего же в вузе с десяток заявочных проектов. К примеру, в этой лаборатории учёные намерены автоматизировать процесс производства сложных авиадеталей. В производство будут внедрять технологию резки металла электрохимическим способом.
Благодаря проекту УУНиТ вошел в федеральную программу.
В Уфимском нефтяном университете активно изучают технологию изготовления новых материалов. Игольчатый кокс уже внедрили в промышленное производство. Раньше его закупали из-за рубежа. Еще одно ноу-хау – углеродные нановолокна. Добавление материала может сделать более прочным цемент или наделить электропроводными качествами пластик. Однако сейчас его можно производить только в небольших количествах.
УГНТУ в программе «Приоритет» участвует с 2021 года. В 2025-м вузу выделили 450 миллионов рублей на исследования.
Возможности республики высоко оценил и заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный. Башкортостану он предрёк большое будущее в развитии передовых технологий и исследовательской деятельности.
Башкортостан – в десятке регионов страны в рейтинге научно-технологического развития. Это подтверждают федеральные эксперты и учёные.
Успех республиканских вузов – это итог совместной работы властей не только с университетами, но и с индустриальными партнерами. Университеты активно сотрудничают с предприятиями, которые помогают создавать базу для исследований. Участие в «Приоритете 2030» позволить усилить эту работу, в том числе и в системе подготовки кадров, которая должна соответствовать времени.