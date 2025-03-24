Из Уфы вылетел первый рейс в Китай

Первый рейс из Уфы отправился на китайский остров Хайнань в город Санья. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров. Регулярные полеты будут осуществляться авиакомпанией «Аэрофлот» дважды в неделю.

Глава региона также добавил, что из уфимского аэропорта выполняются рейсы по 16 международным направлениям, и это число планируется увеличить. В частности, с 24 апреля возобновляются рейсы в Батуми, а с 1 июня будет запущен дополнительный маршрут в Стамбул. Кроме того, рассматривается вопрос организации прямых полетов в Казахстан и открытия второго рейса в Минск.