Башкирия вошла в число лидеров по реализации программы обращения с ТКО

Башкортостан находится в лидерах страны по нескольким направлениям реализации программы обращения с ТКО. Это отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев во время совещания в правительстве региона.

В Башкортостане обеспеченность мусорными контейнерами на каждую тысячу жителей превосходит среднероссийский показатель, а средний платеж с жителя в регионе – почти на 30 рублей меньше. В регионе функционирует 21 мусоросортировочный комплекс. Планируется реализация 11 проектов, среди них объекты обработки с суммарной мощностью почти 700 тысяч тонн.