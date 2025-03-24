В УУНиТ наградили юных журналистов

В Уфимском университете науки и технологии наградили юных журналистов. В вузе подвели итоги сразу двух конкурсов. Первый – «Песня жаворонка», организатором которого УУНиТ выступил совместно с республиканской гимназией-интернатом №1 имени Рами Гарипова. Второй – посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники – школьники и студенты средних специальных учебных заведений, в том числе редакции и пресс-центры образовательных организаций. В рамках задания нужно было написать статью на одну из предложенных тем.