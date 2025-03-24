Уфимец предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим

Житель Уфы предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим пассажиром. По информации прокуратуры Башкирии, мужчина, не имеющий прав на управление автомобилем, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно данным следствия, в декабре 2023 года ночью водитель за рулем «ВАЗ-21103» выехал на пересечение улиц Пушкина и Аксакова в Уфе на красный свет светофора. В результате столкновения с автомобилями «Пежо 408» и «Мерседес ГЛЕ 400» пассажир отечественного автомобиля получил серьезные травмы.

Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения.