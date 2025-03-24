Борьба с паводком и уборка территорий: Радий Хабиров провел оперативное совещание

Паводок под контролем. Сотрудники регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям круглосуточно мониторят уровни рек и помогают жителям подтопленных населённых пунктов. Об этом Главе Башкортостана доложили во время еженедельного оперативного совещания.

Особое внимание уделено деревне Азово Архангельского района, где на прошлой неделе половодье дошло до подворий. Сейчас специалисты проводят откачку воды из домов и подвалов, просушивают помещения. У некоторых хозяев погиб домашний скот. Радий Хабиров дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим сельчанам.

У людей скотина погибла, за 10 тысяч рублей ее не купишь. Поэтому мы решили компенсировать, источник финансирования есть. На этой неделе должно быть все закрыто.

В связи с ранней весной Радий Хабиров дал поручение Министерству ЖКХ и главам муниципалитетов приступить к уборке территорий. Республика должна стать чище к 1 апреля. Руководитель региона также напомнил, что бюджет выделяет деньги на покупку коммунальной техники, но не везде она выходит на улицы. Зафиксирован ряд случаев, когда погрузчики и поливомоечные машины простаивают в гаражах. Радий Хабиров отметил, что если главы районов не исправят ситуацию, то технику могут передать в другие муниципалитеты.