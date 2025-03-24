В Уфе на улице Амантая образовалась яма

В Уфе на пересечении улиц Амантая и Гаскарова вновь образовалась яма. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов. Проблема возникла на участке, где проходит труба «Уфаводоканала», на котором ранее была зафиксирована утечка. 

Фото №1 - В Уфе на улице Амантая образовалась яма

Специалисты проводили ремонт в начале марта и устранили проблему, но вскоре грунт снова начал проседать. В связи с этим решили провести повторную отсыпку и добавить грунт.

На данный момент территория огорожена и выполнена отсыпка. А сегодня в результате работы специальной техники асфальт был продавлен, что указывает на наличие пустот под ним. Специалисты отмечают, что в результате утечки произошло промывание грунта. Это и привело к образованию этих пустот.

Илвир Нурдавлятов,  глава Кировского района Уфы

Ситуация находится под контролем. Сегодня планируется устранить проблемный участок.

Фото: Илвир Нурдавлятов, Vk

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