В Уфе на улице Амантая образовалась яма

В Уфе на пересечении улиц Амантая и Гаскарова вновь образовалась яма. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов. Проблема возникла на участке, где проходит труба «Уфаводоканала», на котором ранее была зафиксирована утечка.
Специалисты проводили ремонт в начале марта и устранили проблему, но вскоре грунт снова начал проседать. В связи с этим решили провести повторную отсыпку и добавить грунт.
Ситуация находится под контролем. Сегодня планируется устранить проблемный участок.
Фото: Илвир Нурдавлятов, Vk