В Уфе на улице Амантая образовалась яма

На данный момент территория огорожена и выполнена отсыпка. А сегодня в результате работы специальной техники асфальт был продавлен, что указывает на наличие пустот под ним. Специалисты отмечают, что в результате утечки произошло промывание грунта. Это и привело к образованию этих пустот.

Илвир Нурдавлятов, глава Кировского района Уфы