В Башкирии подросток убил мужчину в массовой драке

В Башкирии задержали 17-летнего подростка, который подозревается в смертельном избиении мужчины. По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 22 марта в развлекательном заведении в Салавате.
Между посетителями заведения возник конфликт, переросший в массовую драку, в ходе которой подросток несколько раз ударил руками 38-летнего мужчину по голове. После этого потерпевший упал, ударился головой об асфальт, и не приходя в сознание, скончался в больнице.
Сейчас с задержанным провели первоначальные следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения в виде ареста. Следователи опрашивают свидетелей конфликта, чтобы дать правовую оценку произошедшему.