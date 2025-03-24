Мода и традиции: в Уфе прошел Fashion Iftar

В Уфе в священный для мусульман месяц Рамадан впервые состоялся Fashion iftar. Художники-дизайнеры и предприниматели республики представили свои коллекции — по подиуму дефилировали девушки в образцах одежды эксклюзивного швейного искусства.

Особое место в модном лектории заняла одежда в восточном стиле, дополненная башкирским орнаментом. Национальный колорит можно было увидеть и в свадебных платьях. Приглашенные спикеры рассказали гостям о развитии индустрии. Завершилось мероприятие коллективной молитвой и чтением сур.