ВК «Динамо-Урал» проиграл «Белогорью» на тай-брейке

В Уфе прошёл второй матч четвертьфинальной серии волейбольной Суперлиги. «Динамо-Урал» принимал «Белогорье». В первой встрече в Туле соперники башкирского коллектива были сильнее лишь на тай-брейке. В ответном матче на своей площадке уфимская команда снова показала себя с лучшей стороны. Хозяева сумели выиграть первый сет 25:23. Долгое время вели и по ходу второго. Но концовку забрало «Белогорье». 25:22 и 1:1 по партиям.

На старте третьего сета уфимцы снова вырвались вперёд на 5 очков. Но позволили белгородцам догнать. Судьба партии решалась в напряжённой концовке. В ней сильнее были «динамовцы» 28:26. «Белогорью» удалось в очередной раз сравнять счёт. Четвёртый сет они выиграли уверенно 25:19. Таким образом, победитель встречи снова определялся на тай-брейке. В решающий момент точнее были игроки «Белогорья». 16:14 и 3:2 — победа белгородцев. Серия остаётся за ними, а «Динамо-Урал» заканчивает сезон.

Концовка пятой партии — очень волнительно. Во время последнего розыгрыша я думал: только не касание сетки, не отскок. Очень переживал, волновался всю игру. Я полностью эмоционально опустошен.

Александр Волков, главный тренер ВК «Белогорье»

Сейчас обидно. Обидно проигрывать такие матчи. Но это говорит о том, что мы растем. Что наш потенциал безграничен. Что мы будем продвигаться дальше. Будем только совершенствоваться.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»
Волна
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