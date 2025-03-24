ВК «Динамо-Урал» проиграл «Белогорью» на тай-брейке

В Уфе прошёл второй матч четвертьфинальной серии волейбольной Суперлиги. «Динамо-Урал» принимал «Белогорье». В первой встрече в Туле соперники башкирского коллектива были сильнее лишь на тай-брейке. В ответном матче на своей площадке уфимская команда снова показала себя с лучшей стороны. Хозяева сумели выиграть первый сет 25:23. Долгое время вели и по ходу второго. Но концовку забрало «Белогорье». 25:22 и 1:1 по партиям.
На старте третьего сета уфимцы снова вырвались вперёд на 5 очков. Но позволили белгородцам догнать. Судьба партии решалась в напряжённой концовке. В ней сильнее были «динамовцы» 28:26. «Белогорью» удалось в очередной раз сравнять счёт. Четвёртый сет они выиграли уверенно 25:19. Таким образом, победитель встречи снова определялся на тай-брейке. В решающий момент точнее были игроки «Белогорья». 16:14 и 3:2 — победа белгородцев. Серия остаётся за ними, а «Динамо-Урал» заканчивает сезон.