ВК «Динамо-Урал» проиграл «Белогорью» на тай-брейке

В Уфе прошёл второй матч четвертьфинальной серии волейбольной Суперлиги. «Динамо-Урал» принимал «Белогорье». В первой встрече в Туле соперники башкирского коллектива были сильнее лишь на тай-брейке. В ответном матче на своей площадке уфимская команда снова показала себя с лучшей стороны. Хозяева сумели выиграть первый сет 25:23. Долгое время вели и по ходу второго. Но концовку забрало «Белогорье». 25:22 и 1:1 по партиям.