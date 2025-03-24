В Башкирии участились нападения медведей на людей

В республике участились случаи нападения медведей на людей. Первый инцидент произошёл в Баймакском районе в семи километрах от села 2-е Иткулово — на территории охотничьих угодий. Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу в тяжёлом состоянии и сейчас находится в реанимации.

Второй случай нападения зафиксировали днем позже в деревне Новоусманово Бурзянского района. Мужчина, находясь в лесу, столкнулся с медведем, получил рваные раны. Он также обратился в районную больницу. В этом году спячка медведей закончилась раньше обычного, хищники начали обходить свои угодья, и в это время они бывают более агрессивны. Охотники начали патрулирование территории.