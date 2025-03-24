Клещи, ямочный ремонт и половодье: итоги оперативки с Радием Хабировым

Пострадавшие от паводка жители Архангельского района получат компенсацию за ущерб. Такое поручение на еженедельном оперативном совещании дал Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров обратился к руководителям муниципалитетов, чтобы те приступали к очистке своих территорий после зимнего сезона. Порядок нужно навести до 1 апреля.
Улицы превратились в реки, а ледяные глыбы толщиной в полметра завалили дворы и тротуары. Так на прошлой неделе выглядела деревня Азово, которая первая приняла на себя удар водной стихии. Благодаря оперативным действиям самих жильцов и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Сейчас сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и МЧС продолжают откачку воды и помогают осушать дома и подвалы сельчан.
Жители, которые попали в зону подтопления, подсчитывают убытки. Радий Хабиров дал поручение отработать все поступающие заявления.
В связи с ранней весной Радий Хабиров дал поручение министерству ЖКХ и главам муниципалитетов приступить к уборке территорий. Республика должна стать чище к 1 апреля. Руководитель региона также напомнил, что бюджет выделяет деньги на покупку коммунальной техники, но не везде она выходит на улицы.
Зафиксированы ряд случаев, когда погрузчики и поливомоечные машины простаивают в гаражах. Радий Хабиров отметил, что если главы районов не исправят ситуацию, то технику могут передать в другие муниципалитеты.
Горячая пора и у дорожников, которые приступили к ямочному ремонту. Работы стартовали в пяти городах и 17 районах республики. Из общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения с асфальтобетонным покрытием проинспектировано около 9 тысяч километров. Выявлено и оцифровано более 14 тысяч ям.
Главам администраций Кигинского, Учалинского, Бурзянского и Караидельского районов стоит уделить особое внимание обработке своих территорий от клещей. Глава Роспотребнадзора по Башкортостану Анна Казак отметила, что эти муниципалитеты находятся в самой опасной зоне. При анализе учитывались количество укусов клещей, заболеваемость клещевым энцефалитом и боррелиозом.
А в завершении оперативного совещания Радий Хабиров поблагодарил ведущие вузы республики за активное участие в федеральной программе модернизации и развития «Приоритет 2030». Также Глава Башкортостана поделился своими впечатлениями от поездки в Миякинский район, где установлен памятник боевому коню по кличке «Керчь».
Кинематографы получат госзаказ на съёмку фильма о его службе в Великую Отечественную войну. Но это в ближайшем будущем. А пока же основная задача правительства — в круглосуточном режиме мониторить паводковую ситуацию в регионе. Сейчас на особом контроле находится ледовый затор на реке Инзер около деревни Кызылярово Архангельского района. Воздушная разведка показала затор в 2 км.Клещи, ямочный ремонт и половодье: итоги оперативки с Радием Хабировым