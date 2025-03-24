Клещи, ямочный ремонт и половодье: итоги оперативки с Радием Хабировым

Пострадавшие от паводка жители Архангельского района получат компенсацию за ущерб. Такое поручение на еженедельном оперативном совещании дал Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров обратился к руководителям муниципалитетов, чтобы те приступали к очистке своих территорий после зимнего сезона. Порядок нужно навести до 1 апреля.

Улицы превратились в реки, а ледяные глыбы толщиной в полметра завалили дворы и тротуары. Так на прошлой неделе выглядела деревня Азово, которая первая приняла на себя удар водной стихии. Благодаря оперативным действиям самих жильцов и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Сейчас сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и МЧС продолжают откачку воды и помогают осушать дома и подвалы сельчан.

Жители, которые попали в зону подтопления, подсчитывают убытки. Радий Хабиров дал поручение отработать все поступающие заявления.

Первое, что нужно сделать, — это оценить нанесённый ущерб и выплатить его. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

9 и 20 марта мы осуществили прием заявлений от жителей, поступило 90 заявлений, все в обработке, 29 человек получили выплаты, по остальным работа идет. На сегодняшний день выплата составляет 10 тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. на семью, только собственники имеют право на получение выплаты. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

У людей скотина погибла, за 10 тысяч рублей её не купишь. Поэтому мы решили компенсировать их потери, источник финансирования есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В связи с ранней весной Радий Хабиров дал поручение министерству ЖКХ и главам муниципалитетов приступить к уборке территорий. Республика должна стать чище к 1 апреля. Руководитель региона также напомнил, что бюджет выделяет деньги на покупку коммунальной техники, но не везде она выходит на улицы.

Зафиксированы ряд случаев, когда погрузчики и поливомоечные машины простаивают в гаражах. Радий Хабиров отметил, что если главы районов не исправят ситуацию, то технику могут передать в другие муниципалитеты.

Обидно за коммунальную технику. Я не могу представить, что существующая техника не работает. Убирать пыль и грязь. Два погрузчика в снегу стоят. Это безответственно со стороны руководства района. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Горячая пора и у дорожников, которые приступили к ямочному ремонту. Работы стартовали в пяти городах и 17 районах республики. Из общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения с асфальтобетонным покрытием проинспектировано около 9 тысяч километров. Выявлено и оцифровано более 14 тысяч ям.

Из них порядка 4,8 тысячи дефектов ликвидированы холодным или литым асфальтобетоном. Остальные более 9,7 тысячи дефектов проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в единую систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Планомерно ведутся работы по их ремонту. Виктор Жульков, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Главам администраций Кигинского, Учалинского, Бурзянского и Караидельского районов стоит уделить особое внимание обработке своих территорий от клещей. Глава Роспотребнадзора по Башкортостану Анна Казак отметила, что эти муниципалитеты находятся в самой опасной зоне. При анализе учитывались количество укусов клещей, заболеваемость клещевым энцефалитом и боррелиозом.

А в завершении оперативного совещания Радий Хабиров поблагодарил ведущие вузы республики за активное участие в федеральной программе модернизации и развития «Приоритет 2030». Также Глава Башкортостана поделился своими впечатлениями от поездки в Миякинский район, где установлен памятник боевому коню по кличке «Керчь».