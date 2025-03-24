Спасатели продолжают контролировать паводок в Башкирии

В республике продолжается мониторинг водных объектов. Еще одно сообщение о половодье поступило в Центр обработки вызовов Системы-112. Стало известно о подтоплении территории в Салаватском районе. На контроле находятся 12 ситуаций в 6 муниципалитетах: Архангельский, Белорецкий, Кугарчинский, Салаватский, Чишминский районы и город Уфа.