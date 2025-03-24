Древние храмы, вино и армянский джаз: чем Ереван поразил гостей из Уфы

Армения – как музей под открытым небом, где главные реликвии – древние храмы и монастыри. Но не только. Поражают также живописные виды, да и сами армяне – как достопримечательность: гостеприимство чувствуется во всём. Подробнее – в нашем специальном репортаже.

Одна из древнейших стран мира... Горы, пронизывающие облака... Люди, открывающие свои сердца... Храмы с тысячелетней историей... Но обо всём по порядку. Вернёмся немного назад.

Армянское гостеприимство начинается ещё в Уфе. Между вами и этими видами всего три часа полёта. Рейс Уфа – Ереван Armenian Airlaines. Еженедельно по средам из башкирской столицы самолёт отправляется в одну из красивейших стран мира. И чтобы путешественники не потратили ни минуты впустую, пунктуальность рейсов и комфорт авиакомпания ставит в приоритет.

В Армению приезжают не только ради того, чтобы подняться в горы, но и чтобы с них спуститься. Горнолыжный курорт «Цахкадзор» – место, где в советские годы проходили подготовку сборные СССР. Верхняя точка катания – 2819 метров. Самый длинный спуск – 8 км. И главное – никаких очередей. На «Цахкадзоре» есть комплекс экстремальных спусков с крутым углом. Но трассу по вкусу найдут не только любители риска, но и поклонники спокойного, размеренного спуска.

Армения – это музей под открытым небом, где главные реликвии – древние храмы и монастыри. Их строили в живописнейших местах на возвышенностях. А порой и прорубали в скалах. Так было и с уникальнейшим монастырём Гегард, внесенным в список наследия ЮНЕСКО. Это храмовый комплекс, часть которого – пещерные церкви. Святыня, ставшая произведением искусства. Барельефы – как окно в прошлое, способные о многом рассказать. Стены, пережившие почти тысячелетие.

Кажется, звук касается купола и возвращается обратно уже мириадами голосов. Это еще одна удивительная часть монастыря. Усыпальница князя Папака. Эхо здесь держится до 40 секунд, из-за чего голос одного исполнителя может звучать как целый хор.

Арарат – священная гора, запечатленная не только на гербе страны, но и в сердце каждого армянина. Считается, что именно здесь сел на мель Ноев ковчег. Храм Хор Вирап – одно из самых почитаемых мест Армении – как раз находится недалеко от Арарата. Это особое место. Именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство. А вскоре Армения стала первой страной, официально принявшей эту религию.

Первое, что приходит на ум при взгляде на строение, – знаменитый храм Афины. Всё потому, что здесь при строительстве также были соблюдены каноны греческой архитектуры. Но Армению в этом изящном барельефе всё же можно разглядеть. В орнаменте видны грозди винограда, гранат и листья орешника. Такая эллинистическая стилистика с армянским колоритом. Армянские цари любили это место за его неприступность.

К сожалению, не всё богатство истории Армении сохранилось. Храм Звартноц, он же Храм бдящих ангелов. Большая часть была разрушена землетрясением. Опоры здания треснули, и многотонная сорокометровая конструкция рухнула. В музее можно увидеть, каким величественным было строение. Реставраторам удалось восстановить лишь первый ярус храма. Но придя сюда, встав в центр, можно прочувствовать некогда величие этого места.

В Армении нет моря, зато здесь есть Севан – озеро, обрамлённое горным хребтом. Место прекрасное и зимой, и летом. А какие виды открываются с высоты.

Армяне – сами как достопримечательность. Гостеприимство чувствуется во всём. Совершенно незнакомые люди уже через пару минут пригласят в дом или угостят гроздью винограда. Не возьмёшь – обидятся. Еда в Армении – это особое удовольствие. Эти прекрасные женщины почти 20 лет занимаются выпеканием хлеба. Казалось бы, простейшая еда. Но как вкусно! В их исполнении всё превращается в гастрономическое искусство со своей философией.

Одно из легендарных мест находится в самом Ереване. Коньячный завод «Арарат». Здесь же в музее хранители приоткроют завесу тайны и расскажут, в чём секрет напитка: виноград, выращенный в Армении, древесина кавказского дуба, родниковая вода и талант мастеров.

Армения – это не только древние храмы, живописные виды. Это место, в котором люди чтят свою историю, но и идут дальше. В центре Еревана есть удивительное место – джаз-клуб «Малхаз». Свободу через джаз они несут с 30-х годов прошлого века. Тогда в стране начали появляться первые джаз-бенды.

Чтобы попасть сюда, место нужно бронировать заранее. И если повезёт, на сцену после полуночи выйдет человек, к которому в Армении иначе как маэстро не обращаются. Левон Малхасян. Основатель клуба и легенда армянского джаза. Он объездил с гастролями полсотни стран, был знаком с известными джазменами. Ему предлагали остаться выступать в Штатах, в Европе. Но он беззаветно влюблён в две вещи. И одно без другого для него не может существовать.

В центре Еревана на Площади Республики высится красивое монументальное здание – обитель культуры. В Музее истории Армении можно узнать о прошлом не только этой страны, но и всей цивилизации. Здесь, к примеру, хранится самая древняя в мире кожаная обувь. Ей более пяти с половиной тысяч лет. Тут же вам раскроют секрет таинственных наскальных изображений. А из Лондона в музей на время перебрались голова и рука древнейшей бронзовой статуи богини Анаит.

Эксклюзивная экскурсия, которая состоялась благодаря Фонду поддержки культуры Армении. Как очередной жест гостеприимства. Свои двери Музей истории и Национальная галерея распахнули специально для нас в нерабочий день.

Армения – страна без выхода к морю. Но именно армянин в свое время смог лучше всех понять и разгадать эту стихию. Ованес Айвазян, он же Иван Айвазовский. В Национальной галерее хранится коллекция из около 90 картин великого мариниста. В галерее также большое собрание европейского искусства. И отдельное внимание стоит уделить армянским художникам. Они помогут лучше понять страну и взглянуть на неё через свои картины.