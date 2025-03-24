Трек группы AY YOLA из Башкирии стал хитом в Средней Азии

Трек этно-группы из Башкортостана за полторы недели набрал более 6 млн просмотров в социальных сетях. Песня «Homay» от трио AY YOLA завирусилась и на площадках Средней Азии.

В основе песни — мифическая птица из древнего башкирского эпоса «Урал-Батыр». В казахской культуре тоже существует Хумай, которая олицетворяет покровительство и удачу. Образ связывают и с древним тюркским божеством Умай — покровительницей материнства.