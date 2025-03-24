ХК «Салават Юлаев» начинает плей-офф КХЛ против «Сибири»

В ближайший четверг уфимский «Салават Юлаев» начнет свое выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде башкирская команда сыграет против «Сибири» из Новосибирска. В регулярном чемпионате «юлаевцы» показали третий результат в лиге.

Один из главных итогов выступления «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате — не только высокое место в таблице, но и рекордное достижение лучшего снайпера и бомбардира уфимцев и всей лиги. Джошуа Ливо сумел превзойти лучший результат по количеству шайб, заброшенных за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежал Сергею Мозякину и составлял 48 голов. Ливо удалось забросить 49-ю в заключительном периоде матча в Астане.

C облегчением воспринял момент, когда забил, потому что много раз пытался попасть в ворота, но шайба никак не шла. Момент, когда вся команда выскочила на площадку, чтобы поздравить, — это вызывает очень особенные чувства. Джошуа Ливо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Успешные результаты Ливо и других ведущих форвардов команды — Ремпала, Хмелевского и Тодда — предопределили итоговую высокую позицию «Салавата» в таблице. Стабильно на высоком уровне играли вратари Самонов и Вязовой. Молодой голкипер и вовсе стал одним из главных открытий сезона. Оборона команды снова была одной из лучших в КХЛ. Меньше, чем «Салават», пропустили только две команды — «Локомотив» и «Металлург».

Третья позиция в общем зачете всего чемпионата — это хорошая оценка. Но это подготовительный этап к плей-офф. То, к чему идут все команды. То, за что ты получаешь славу и уважение. Это важнее сейчас. Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»

Команда Виктора Козлова уже третий сезон показывает высокий результат в регулярном чемпионате. Это позволило избежать встречи уже в первом раунде с одним из грандов Восточной конференции. В то время как между собой сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист», а также «Металлург» и «Авангард». Однако «Салават» два года подряд выбывал в первом раунде от соперника с более низким уровнем посева. Два года назад это был ставший седьмым «Адмирал», а в прошлом — «Трактор», который занял шестое место.

У башкирских любителей хоккея есть этот травматический опыт. Мы игру команды весь сезон рассматриваем через призму вот этого первого раунда, который никак не удается «Салавату» преодолеть. Самое главное, чтобы у «Салавата» не было комплекса этого первого раунда. Алексей Горюнов, спортивный журналист