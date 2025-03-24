ХК «Салават Юлаев» начинает плей-офф КХЛ против «Сибири»

В ближайший четверг уфимский «Салават Юлаев» начнет свое выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде башкирская команда сыграет против «Сибири» из Новосибирска. В регулярном чемпионате «юлаевцы» показали третий результат в лиге.
Один из главных итогов выступления «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате — не только высокое место в таблице, но и рекордное достижение лучшего снайпера и бомбардира уфимцев и всей лиги. Джошуа Ливо сумел превзойти лучший результат по количеству шайб, заброшенных за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежал Сергею Мозякину и составлял 48 голов. Ливо удалось забросить 49-ю в заключительном периоде матча в Астане.
Успешные результаты Ливо и других ведущих форвардов команды — Ремпала, Хмелевского и Тодда — предопределили итоговую высокую позицию «Салавата» в таблице. Стабильно на высоком уровне играли вратари Самонов и Вязовой. Молодой голкипер и вовсе стал одним из главных открытий сезона. Оборона команды снова была одной из лучших в КХЛ. Меньше, чем «Салават», пропустили только две команды — «Локомотив» и «Металлург».
Команда Виктора Козлова уже третий сезон показывает высокий результат в регулярном чемпионате. Это позволило избежать встречи уже в первом раунде с одним из грандов Восточной конференции. В то время как между собой сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист», а также «Металлург» и «Авангард». Однако «Салават» два года подряд выбывал в первом раунде от соперника с более низким уровнем посева. Два года назад это был ставший седьмым «Адмирал», а в прошлом — «Трактор», который занял шестое место.
Первые игры противостояния с «Сибирью» пройдут в Уфе 27 и 29 марта. После чего серия переедет в Новосибирск. Выездные для «Салавата» матчи запланированы на 31 марта и 2 апреля. Все игры плей-офф в прямом эфире вы сможете увидеть на телеканале БСТ.