В Уфе прошла премьера спектакля «Мой бедный Марат»

Постановку представил Государственный академический русский драмтеатр. Режиссер Ильсур Казакбаев обратился к одной из самых пронзительных пьес драматурга Алексея Арбузова. Впервые она была поставлена ещё в 65-м году.

Блокадный Ленинград 1942-го. Трое подростков – Лика, Марат и Леонидик – потеряв родных, друг в друге обрели близких людей. Между героями завязывается любовный треугольник. Спектакль приглашает зрителя порассуждать, что же такое любовь. Именно этот призыв звучит и из уст одного из главных героев постановки.