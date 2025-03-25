В Башкирии проходит месячник пропаганды безопасного пользования газом

В республике проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты напоминают
простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.
Почти год семья
Низамовых пользуется экологичным видом топлива. В доме всегда тепло и
комфортно. Газовое отопление не подводило, да и специалисты компании «Газпром газораспределение
Уфа» всегда на связи. Сегодня они проводят плановый технический осмотр.
Совсем
недавно мы провели газ. Это очень удобно, комфортно, экономично. Никогда не
переживаешь, что он закончится в самый неподходящий момент. Стараемся проходить
ежегодно техобслуживание, чтобы все оборудование работало хорошо. Это прежде
всего наша безопасность.Регина Низамова, клиент
Иглинская
комплексная служба проводит техобслуживание ежегодно. Для этого необходимо оставить
заявку у диспетчера. С вами свяжутся специалисты для проведения данного вида
работ.Анатолий Черных, старший мастер комплексной эксплуатационной службы в Иглинском районе
При использовании
газового оборудования необходимо придерживаться основных правил безопасности.
После
окончания отопительного периода собственникам жилых домов необходимо обратить
внимание на состояние дымоходов и вентиляционных каналов. При появлении запаха
газа необходимо перекрыть кран, открыть форточку, исключить пользование электроприборами,
выйти из помещения и позвонить по телефону 104 или 112.Радик Нагуманов, начальник отдела внутридомового газового оборудования
Газовое оборудование
должно проверяться не реже одного раза в год. Делать это может только
специализированная организация.