В Башкирии проходит месячник пропаганды безопасного пользования газом

Совсем недавно мы провели газ. Это очень удобно, комфортно, экономично. Никогда не переживаешь, что он закончится в самый неподходящий момент. Стараемся проходить ежегодно техобслуживание, чтобы все оборудование работало хорошо. Это прежде всего наша безопасность.

Регина Низамова, клиент