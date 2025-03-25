В Башкирии проходит месячник пропаганды безопасного пользования газом

В республике проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.

Почти год семья Низамовых пользуется экологичным видом топлива. В доме всегда тепло и комфортно. Газовое отопление не подводило, да и специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» всегда на связи. Сегодня они проводят плановый технический осмотр.

Совсем недавно мы провели газ. Это очень удобно, комфортно, экономично. Никогда не переживаешь, что он закончится в самый неподходящий момент. Стараемся проходить ежегодно техобслуживание, чтобы все оборудование работало хорошо. Это прежде всего наша безопасность.

Регина Низамова, клиент

Иглинская комплексная служба проводит техобслуживание ежегодно. Для этого необходимо оставить заявку у диспетчера. С вами свяжутся специалисты для проведения данного вида работ.

Анатолий Черных, старший мастер комплексной эксплуатационной службы в Иглинском районе
Фото №1 - В Башкирии проходит месячник пропаганды безопасного пользования газом

При использовании газового оборудования необходимо придерживаться основных правил безопасности.

После окончания отопительного периода собственникам жилых домов необходимо обратить внимание на состояние дымоходов и вентиляционных каналов. При появлении запаха газа необходимо перекрыть кран, открыть форточку, исключить пользование электроприборами, выйти из помещения и позвонить по телефону 104 или 112.

Радик Нагуманов, начальник отдела внутридомового газового оборудования

Газовое оборудование должно проверяться не реже одного раза в год. Делать это может только специализированная организация.

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