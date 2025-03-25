В Башкирии из-за паводка закрыли движение на трех дорогах

В Башкирии в результате паводка были перекрыты три участка дорог.
Согласно информации Управления дорожного хозяйства РБ, на 9 часов 25 марта движение всех видов транспорта приостановлено на следующих участках:
— через реку Куганак в селе Новое Барятино в Стерлитамакском районе;
— через реку Дёма на подъезде к деревне Набережной в Бижбулякском районе;
— на участке дороги Инзер-Нукатово-Аисово рядом с Аисово в Белорецком районе.
В случае экстренной ситуации жители могут обратиться в круглосуточные диспетчерские службы «Башкиравтодора»: 8-927-950-59-59 или УДХ 8-927-955-11-00.
Фото: Минтранс РБ.