В Башкирии из-за паводка закрыли движение на трех дорогах

В Башкирии в результате паводка были перекрыты три участка дорог.

Фото №1 - В Башкирии из-за паводка закрыли движение на трех дорогах

Согласно информации Управления дорожного хозяйства РБ, на 9 часов 25 марта движение всех видов транспорта приостановлено на следующих участках:

— через реку Куганак в селе Новое Барятино в Стерлитамакском районе;

— через реку Дёма на подъезде к деревне Набережной в Бижбулякском районе;

— на участке дороги Инзер-Нукатово-Аисово рядом с Аисово в Белорецком районе.

В случае экстренной ситуации жители могут обратиться в круглосуточные диспетчерские службы «Башкиравтодора»: 8-927-950-59-59 или УДХ 8-927-955-11-00.

Фото: Минтранс РБ. 

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