Врачи Уфы удалили у женщины огромную опухоль яичника

Врачи республиканского онкологического диспансера провели непростую операцию. Им удалось удалить огромную опухоль у 67-летней пациентки.
В медицинское учреждение женщина обратилась с жалобами на боли и тяжесть внизу живота. Пациентке провели УЗИ и выявили опухоль яичника крупных размеров. После дальнейшего исследования было установлено 20-кратное повышение уровня онкомаркера.
Опухоли яичников встречаются достаточно часто. Они должны быть удалены, так как часто становятся злокачественными и могут достигать огромных размеров, нарушая функции соседних органов.
Бригада врачей отделения онкогинекологии провели лапаротомию и удалили матку с придатками и опухоль яичника. Операция провели без кровопотери, осложнений во время проведения и в послеоперационном периоде не отмечалось. Однако у пациентки имелась анемия средней тяжести до операции, которая потребовала переливания донороской крови в послеоперационном периоде. Пациентку благополучно выписали на 7-е сутки.
Фото: министерство здравоохранения РБ.