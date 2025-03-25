Врачи Уфы удалили у женщины огромную опухоль яичника

Бригада врачей отделения онкогинекологии провели лапаротомию и удалили матку с придатками и опухоль яичника. Операция провели без кровопотери, осложнений во время проведения и в послеоперационном периоде не отмечалось. Однако у пациентки имелась анемия средней тяжести до операции, которая потребовала переливания донороской крови в послеоперационном периоде. Пациентку благополучно выписали на 7-е сутки.