В Уфе осудили мужчину, который до смерти забил человека 14 лет назад

В Уфе перед судом предстал мужчина, который совершил преступление ровно 14 лет назад. Подробности рассказали в прокуратуре региона.
В июне 2011 года у парка по улице М.Жукова произошла массовая драка. Во время конфликта мужчина нанёс оппоненту не менее двух ударов руками в область головы. Пострадавший скончался от полученных травм. С места происшествия убийца скрылся и после находился в федеральном и международном розыске.
В январе 2025 года мужчина явился в суд с повинной. Его приговорили к 6 годам заключения. Также суд взыскал с убийцы 150 тысяч рублей в пользу отца погибшего.