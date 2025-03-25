В Уфе осудили мужчину, который до смерти забил человека 14 лет назад

В Уфе перед судом предстал мужчина, который совершил преступление ровно 14 лет назад. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

В июне 2011 года у парка по улице М.Жукова произошла массовая драка. Во время конфликта мужчина нанёс оппоненту не менее двух ударов руками в область головы. Пострадавший скончался от полученных травм. С места происшествия убийца скрылся и после находился в федеральном и международном розыске.