В Уфе прошёл семинар по вопросам региональных систем ранней помощи

На встрече собрались представители различных министерств, реабилитационных центров и детских садов. С марта этого года вступили изменения в федеральном законодательстве, которое регламентирует оказание ранней помощи детям. Для того чтобы разобраться и понять, как работать в новых условиях, приехала эксперт Марина Емец, которая участвовала в разработке поправок.