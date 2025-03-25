В Уфе прошёл семинар по вопросам региональных систем ранней помощи

На встрече собрались представители различных министерств, реабилитационных центров и детских садов. С марта этого года вступили изменения в федеральном законодательстве, которое регламентирует оказание ранней помощи детям. Для того чтобы разобраться и понять, как работать в новых условиях, приехала эксперт Марина Емец, которая участвовала в разработке поправок.
Организаторами семинара выступила автономная некоммерческая организация «Семья». Уже много лет они занимаются оказанием ранней помощи детям в Нефтекамске. А в прошлом году получили президентский грант на проект «Высота». В рамках него были обучены десятки специалистов, открыты кабинеты оказания ранней помощи в трёх городах республики.