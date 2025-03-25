В Башкирии извещатель спас две жизни

В Башкирии пожарный извещатель спас две жизни. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Инцидент произошёл в Татышлинском районе. В деревянном доме проживают инвалид первой группы по зрению и его супруга. Из-за закрытой задвижки дымохода после топки печи началось задымление. Пожарный извещатель подал сигнал тревоги. Так как устройство было оснащено GSM-модулем, информация о возгорании поступила в экстренные службы и главе поселения.

Мини-сирены за 8 лет уже спасли 1229 человек, из которых 457 — дети.