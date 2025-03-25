В Башкирии полицейские с применением силы задержали агрессивную автоледи

В Уфе инспекторы ДПС столкнулись с агрессивной владелицей «Мерседес». Женщину остановили во время операции «Должник» на проспекте Октября. Автоледи начала проявлять агрессию, игнорировала просьбы сотрудников полиции о передаче документов и закрылась в машине. Выяснилось, что за хозяйкой иномарки числятся 30 нарушений ПДД.
Инспекторы попытались вывести её из автомобиля, но она заблокировала двери и попыталась уехать. Правоохранители несколько раз предупреждали женщину о возможных последствиях, после чего в присутствии свидетелей разбили стекло автомобиля.
В результате, к виновнице была применена физическая сила и спецсредства — наручники. 43-летнюю владелицу «Мерседеса» привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции. Также ей назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Материалы о неуплате штрафов были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: ГАИ Уфы.