В Башкирии полицейские с применением силы задержали агрессивную автоледи

В результате, к виновнице была применена физическая сила и спецсредства — наручники. 43-летнюю владелицу «Мерседеса» привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции. Также ей назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Материалы о неуплате штрафов были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.