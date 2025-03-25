В Башкирии женщина пыталась задушить 3-месячную дочь

В Башкирии осудят 37-летнюю женщину за покушение на убийство трёхмесячной дочери. Об этом сообщили в Прокуратуре региона.

Согласно данным ведомства, с октября 2024 года по январь 2025 года женщина злоупотребляла алкоголем и пренебрегала родительскими обязанностями. Она не занималась воспитанием своей дочери, вела аморальный образ жизни, устраивала скандалы и угрожала выбросить девочку из окна пятого этажа.

В январе этого года, когда женщина находилась в квартире с малышкой, она попыталась задушить её подушкой, перекрыв доступ кислорода. К счастью, в это время вернулась бабушка девочки и спасла внучку, находившуюся без сознания.