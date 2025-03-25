В Башкирии растёт количество добровольцев, желающих подписать военный контракт

Помочь своим приблизить победу. В Башкортостане растёт количество добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны России. Для многих стимулом служит не только чувство патриотизма, но и меры поддержки, которые республика оказывает участникам СВО и членам их семей.

Чтобы взять отгул на работе, у этих мужчин был достойный повод. Все они приехали подписать контракт с Минобороны для участия в СВО. С каждым днем количество желающих защищать свою Родину растет.

В пункте отбора жители не только районов и городов республики, но и других регионов России. Говорят, желают пойти служить под флагом Башкортостана из-за условий, созданных в регионе для участников СВО, и личной поддержки Радия Хабирова.

Но одного желания стать участником СВО мало. Российские бойцы проходят строгий медицинский отбор. Поэтому не все добровольцы попадут на фронт. Те же, кто успешно прошел медкомиссию, прямо на месте могут оформить банковскую карту, куда будет приходить зарплата военного, и написать заявление в Управление Федеральной службы судебных приставов на списание задолженности по кредитам до 10 миллионов рублей. Такая возможность предоставляется с 1 декабря прошлого года. Но это лишь дополнительный бонус контрактникам. Абсолютное большинство желают отправиться на фронт по другим причинам.