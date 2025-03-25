В Уфе проходит форум, посвящённый лечению коморбидных пациентов

В Уфе проходит межрегиональный форум «Мультидисциплинарный подход в реальной клинической практике. В фокусе – коморбидный пациент». Он собрал в столице Башкортостана десятки медицинских экспертов со всей страны.

Участники поделились своими наработками в области лечения и терапии пациентов, у которых одновременно протекают два и более заболевания. Эндокринология, гематология, гастроэнтерология, нефрология и другие секции объединили специалистов по разным направлениям. Главная цель форума – обмен опытом и укрепление связей врачей разных регионов.