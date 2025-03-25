В Башкирии организовали марафон здоровья

Жителям Октябрьского первым в Башкортостане организовали марафон здоровья по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Ведущие врачи республики в городских медучреждениях рассказывали людям, как правильно вести здоровый образ жизни.

Как не допускать хронических заболеваний, к примеру, сахарный диабет, который в последние годы молодеет? Говорили о профилактике рака молочной железы. Специалисты проводили консультации, измеряли давление у граждан, массу тела, учили вести дневник самоконтроля. Также опытные коллеги из Уфы делились своими знаниями с врачами во время семинаров и многочисленных занятий.