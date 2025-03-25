В Уфе прошел турнир по самбо памяти Василия Маргелова

В Уфе во Дворце борьбы прошел межрегиональный турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Василия Маргелова. Организаторами мероприятия выступили Федерация самбо республики и партия «Единая Россия». Соревнования собрали около 400 юных спортсменов не старше 12 лет из Башкортостана, Татарстана, Самары и Оренбурга.

На церемонии открытия участники состязаний увидели видеоролик о Василии Маргелове – основателе Воздушно-десантных войск СССР, который стал символом мужества и боевого духа. Для многих это был первый опыт участия в соревнованиях, другие уже успели проявить себя на подобных турнирах.