Паводок-2025 в Башкирии: ответы на главные вопросы

В этом году большая вода в республику пришла раньше обычного. Как развивается ситуация? Насколько сильно растет уровень воды в реках республики? Куда обращаться, если вода пришла в дом внезапно? Попадает ли ваш населенный пункт в зону прогнозируемого паводка? Готовы ли власти к такой ситуации?

На эти и другие вопросы в прямом эфире специального брифинга на телеканале БСТ ответили приглашенные гости и эксперты. Ответы на вопросы, которые волнуют тысячи людей по всей республике - в нашем материале.

Какая паводковая ситуация складывается сейчас в Башкирии?

На контроле находится 6 ситуаций в 2 муниципальных районах и 1 городском округе, связанных с затоплением 5 придомовых территорий, 4 участков дорог и 1 моста. Подтопленных домов и садовых участков нет.

Готовы ли были экстренные службы к паводку?

Готовность была обеспечена, проведена плановая работа с начала прошлого года. Были проведены все мероприятия по углублению дна и берега паводкоопасных участков. Кроме того, был проведен смотр сил и средств спасательных служб.

Как идет мониторинг паводковых ситуаций?

Есть гидропосты: стационарные, автоматические, временные. Применяются авиационные системы - беспилотники и вертолет. На основе полученных данных принимаются решения.

Какой прогноз дают синоптики?

Конец марта ожидается аномальным, на 4-6 градусов выше нормы. К концу недели температура начнет повышаться до +14 в дневные часы.

Когда менять колеса?

Резину пока менять рано, потому что летняя резина меняется тогда, когда среднесуточная температура составляет +5 градусов.

Как готовили к паводку гидротехнические сооружения?

Таких сооружений у нас более 500, крупных - более 30. Каждое водохранилище застраховано на случай ЧС, на каждом объекте обеспечено круглосуточное дежурство.

Что делает Роспотребнадзор в период паводка?

В первую очередь это контроль качества воды, которую употребляет население.

В чем сегодня нуждаются жители Азово?

Жители уже обеспечены продуктами первой необходимости и водой. Постоянно проводится подворовой обход, идет оценка ущерба.

Насколько неожиданной для властей была ситуация в Азово?

Действительно, осадки, которые прошли 16 марта, вместе с плюсовой температурой до +9 градусов вызвали резкий подъем воды и движение льда. Этот лед приходит с верховьев Инзера с Белорецкого района, поэтому что-то прогнозировать было сложно. Однако все меры были приняты, обошлось без человеческих жертв.

Какие меры предпринимаются для компенсации ущерба в Азово?

С прошлой недели в деревне работает специальная комиссия, эта работа уже почти завершена. Когда будет видна полная картина, тогда и будет принято решение по компенсации ущерба. Самое главное, что жителям никуда не надо обращаться - власти все сделают сами.

Были готовы ли к ситуации в Азово спасательные службы?

Республика всегда готова к худшему сценарию. Готовятся силы и средства, заключаются необходимые договора. Уже 18 марта в 23:00 весь состав был переброшен в Азово на оказание помощи, в том числе в деревне были руководители всех спасательных ведомств. Жители деревни были заранее оповещены о возможном наводнении.

Что стало неожиданностью для спасателей в этом году?

Весна наступила ранняя, в среднем на 3-4 недели раньше вскрылись реки. В рамках Всероссийских учений сценарий подтопления, который должен был быть отработан в городе Уфе, отрабатывался на реальной ситуации именно в деревне Азово.

Как принимаются решения о взрывных работах?

Такие участки определяются заблаговременно. В этом году на контроле находятся 67 затороопасных участков на 27 водных объектах в 27 муниципальных образованиях. Заключаются контракты с организациями. Помогают как военнослужащие, так и частные организации. 32 раза проводились военные взрывы, 3 раза были произведены взрывы с помощью частных организаций. Если с воздуха видно, что на реке образуется затор, принимается решение о взрывах.

В чем трудность произвести взрыв на реке в Уфе?

В Уфе такие работы последние десятки лет не проводились. В этом году такая необходимость появилась - теплая талая вода поступила в реки, крепкий лед вскрылся, потому и образовались заторы. Под Бельским мостом взрывы проводить было нельзя, потому помог аэроглиссер Управления гражданской защиты. Ниже по течению был еще ледостав, его как раз-таки и решено было взорвать. Это помогло: ледоход пошел, уровень воды в Белой за 3 часа упал сразу на метр.

Что делать людям, чьи дома попали в зону подтопления? Можно ли пить воду?

У этих людей оказались затоплены скважины. Первое, что нужно сделать - прекратить пить воду из этих скважин. После схода воды и осушки территории необходимо проводить дезинфекционные работы. Воду можно пить только после проведения лабораторных исследований.

Как водохранилища готовятся к паводку?

При подготовке к половодью проводится снегомерная съемка в устьях рек. Минэкологии следит за 30 водохранилищами, работает межведомственная группа, утверждает план-график сброса воды.

Проводятся ли учения на водохранилищах?

С 11 по 21 марта на каждом водохранилище проведены учения, по итогу которых гидротехнические сооружения получили паспорт безопасности.

Можно ли назвать в этом году погоду аномальной?

Нынешняя зима была теплой. Декабрь был выше нормы на 4 градуса, январь - на 6 градусов, февраль - на 4 градуса. Март подхватил аномально теплую погоду, уже во второй декаде температура была выше на 6-8 градусов.

Неужели дождь так сильно повлиял на ледоход?

Да, все началось 14-15 марта. Тогда резко повысился температурный фон, это несвойственно для Башкирии. Эти факторы и повлияли на развитие паводковой ситуации.

Насколько сильно повреждены мосты?

С начала паводка было подтоплено 5 мостов, сейчас на контроле остался 1 мост. Вопрос восстановления дорожной инфраструктуры находится на контроле. Все дорожные службы получили свои задачи и приступили к их выполнению.

Как готовятся районы к половодью?

Заблаговременно районы проводят учения, открываются новые спасательные отряды. Также в прошлом году приобретена специальная техника – снегоболотоход Бурлак, которая показала себя в действии при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в селе Азово Архангельского района.

Какое внимание уделяет руководство республики оснащению спасателей?

В прошлом году были закуплены болотоходы, вездеходы, катера - словом, всё, чтобы в любое время года спасатели могли действовать оперативно. Ежегодно на новый транспорт выделяется 70-80 миллионов рублей. Одна из важных покупок - пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который как раз помог оценивать паводковую ситуацию в этом году.

Раньше у Бельского речного пароходства был свой ледокол, а почему бы не приобрести его сейчас?

Раньше река Белая была судоходной, сейчас она используется меньше, на реке образуются отмели. Когда дно Белой будет достаточно глубоким, тогда и будет рассмотрен вопрос о приобретении ледокола.

Как паводок отражается на работе социальных объектов?

Никаких трудностей нет, все соцобъекты подготовлены на случай осложнения обстановки. На сегодняшний день в республике работает 333 пункта временного размещения. При худшем сценарии в них можно вместить свыше 44 тысяч человек.

Можно ли сказать, что кризисов больше не будет?

Все силы республики готовы, но есть нюанс - не везде еще растаяли реки, а снег в горах еще есть. Однако сильных рисков пока власти не видят. Словом, ситуация под контролем.

Почему нет камер на реке Уршак в Кармаскалинском районе?

В случае необходимости выставляются временные посты там, где нет автоматических и стационарных постов. Если нет технических средств мониторинга, значит, туда выезжает оперативная группа.

Поднимется ли еще уровень Белой?

Уровень реки Белой сейчас пока снижается, это связано с тем, что в южной зоне пики половодья прошли. Однако при этом в северо-восточной зоне будет увеличиваться объем сброса воды, плюс есть еще река Дема, которая находится в режиме развития половодья. Одним словом, спасатели пока не расслабляются.

О чем был разговор на встрече властей с жителями Азово?

Основные вопросы: доставка сена для животных, дрова, вода, продукты питания, гуманитарная помощь. В первую очередь нужно сейчас подключить село к свету и интернету, проводится благоустройство. Специалисты Минсемьи собирают заявления об утере имущества, некоторые жители начали получать компенсации.

Может ли в следующем году повториться ситуация в Азово?

Все может быть, но спасательные службы будут готовиться с учетом нынешних последствий. Опасность горных рек - Инзер, Зилим, Юрюзань - состоит в том, что ситуация меняется резко буквально за несколько минут. Поэтому жителям нужно слушать рекомендации властей и спасателей, заблаговременно эвакуировать себя и своих животных.

Какой паводок за последние 5 лет принес самый большой ущерб?

В этом году это весенний паводок, а в прошлом - дождевой паводок. Наиболее ущербной была катастрофа в Тирляне 30 лет назад. Анализ нынешнего паводка будет проведен, необходимые уроки будут сделаны.

Как спасателям помогают беспилотники?

Например, в Кушнаренковском районе прямо сейчас с помощью БПЛА спасатели следят за рекой Белой. Беспилотная авиация применяется круглый год, она помогает создавать модель рельефа местности.

Как убирают мусор в зоне подтопления?

В случае ЧС после всех событий весь объем отходов вывозится регоператором, производится очистка территории.

А как паводок пройдет на особо охраняемых природных территориях?

Все сотрудники ООПТ находятся в режиме повышенной готовности, все службы готовы к любой ситуации.

По какому принципу оповещают жителей Башкирии о ЧС?

Жителей информируют по sms по принципу нахождения в республике. Тех, кто находится в зоне подтопления, оповещают с помощью подворовых обходов и громкоговорителей.

Какая ситуация сейчас в Уфе?

В Козарезе наблюдается перелив дороги, в СНТ “Альбатрос” проживают 9 человек, жители создали запас воды, медикаментов и питания. До них доведены правила поведения в половодье. Мониторинг ведется круглосуточно. Спасатели готовы в случае подъема воды эвакуировать население.

Что ожидает жителей Нижегородки в Уфе?

Она подтапливается на уровне 7 метров, сейчас уровень Белой - около 5 метров. Если ничего аномального не будет, то подтоплений ждать не стоит.

Как страховать свое имущество?

В период паводка много людей хотят застраховать имущество. Если ваша территория уже включена в список ЧС, дом можно застраховать, но без риска наводнения. Во все остальное время люди могут застраховать свое имущество без ограничений. По статистике половодье не является самым главным видом повреждения, больше всего повреждений наносится ветрами и ураганами, поэтому дом нужно заключать комплексно. В Азово были застрахованы 10 домов, они застрахованы до режима ЧС, поэтому свои выплаты они получат. Два дома затопило точно, от них ждут документы.

Какие инфекции наиболее опасны в период половодья?