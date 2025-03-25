Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по миграционной политике

Башкортостан в тройке лидеров среди регионов ПФО по выдаче патентов мигрантам на ведение трудовой деятельности, а это более 22-х тысяч документов. Об этом сегодня говорили на встрече полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с главами субъектов. В заседании совета принял участие и руководитель республики Радий Хабиров. Игорь Комаров напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики в этом году.
Ключевые направления — безопасность всего общества, сбережение российской культурной идентичности и поддержание межнационального согласия. Говорили также об интеграции иностранных студентов в вузах. Полпред президента призвал комплексно подходить регионам к управлению миграцией, усиливать меры по предотвращению экстремистских угроз, а также помогать адаптировать мигрантов к территории, на которой.