Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по миграционной политике

Башкортостан в тройке лидеров среди регионов ПФО по выдаче патентов мигрантам на ведение трудовой деятельности, а это более 22-х тысяч документов. Об этом сегодня говорили на встрече полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с главами субъектов. В заседании совета принял участие и руководитель республики Радий Хабиров. Игорь Комаров напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики в этом году.