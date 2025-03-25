Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по миграционной политике

Башкортостан в тройке лидеров среди регионов ПФО по выдаче патентов мигрантам на ведение трудовой деятельности, а это более 22-х тысяч документов. Об этом сегодня говорили на встрече полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с главами субъектов. В заседании совета принял участие и руководитель республики Радий Хабиров. Игорь Комаров напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики в этом году.

Преступления с участием мигрантов, а также целенаправленное информационное давление извне формируют общественное напряжение. Социологические данные показывают исторически низкий уровень позитивного отношения к мигрантам и рост запросов на ужесточение миграционной политики.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Ключевые направления — безопасность всего общества, сбережение российской культурной идентичности и поддержание межнационального согласия. Говорили также об интеграции иностранных студентов в вузах. Полпред президента призвал комплексно подходить регионам к управлению миграцией, усиливать меры по предотвращению экстремистских угроз, а также помогать адаптировать мигрантов к территории, на которой.

Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жестко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Волна