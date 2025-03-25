В Уфе прошел форум, посвященный лечению тяжелых заболеваний

В Уфе прошел межрегиональный форум «Мультидисциплинарный подход в реальной клинической практике. В фокусе — коморбидный пациент». Он собрал в столице Башкортостана десятки медицинских экспертов со всей страны. Они поделились своими наработками в области лечения и терапии пациентов, у которых одновременно протекают два и более заболевания. Главная цель форума — обмен опытом и укрепление связей врачей разных регионов.

Процедуры и сдача анализов для Лилии Хафизовой — необходимый для выздоровления распорядок дня. Девушка обратилась у себя в районе к врачам из-за болей в животе и потери аппетита. Её оперативно направили в республиканскую клиническую больницу. Уже на второй день почувствовала, что стало легче.

В главном медучреждении республики специалисты применяют мультидисциплинарный подход к лечению. Это требуется, когда у пациента протекают 2 заболевания и более. Для этого существует термин – коморбидность.

Такой подход дает и высокий результат. Уфа приняла Межрегиональный форум «Мультидисциплинарный подход в реальной клинической практике. В фокусе — коморбидный пациент». Его участниками стали представители различных медучреждений республики, а также эксперты из разных регионов страны. Организаторами выступили Башкирский медуниверситет, региональный Минздрав и Республиканская больница имени Куватова.

Инновационные подходы, современные методы диагностики и терапии коморбидного пациента и отдельные секции по эндокринологии, гастроэнтерологии, ревматологии. Форум собрал несколько сотен участников. Причем не только врачей, но и студентов. А спикерами выступили эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Приволжья.