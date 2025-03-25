ХК «Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом плей-офф. Башкирская команда уже в четверг сыграет первый матч серии против «Сибири» из Новосибирска. Занятие на льду «Уфа-Арены» продолжалось около 40 минут. Под руководством Виктора Козлова тренировались все игроки, которые есть в заявке команды.