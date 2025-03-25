ХК «Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом плей-офф. Башкирская команда уже в четверг сыграет первый матч серии против «Сибири» из Новосибирска. Занятие на льду «Уфа-Арены» продолжалось около 40 минут. Под руководством Виктора Козлова тренировались все игроки, которые есть в заявке команды.

Включая внесенных в список травмированных Алалыкина и Кузьмина. Они были в специальных майках — желтой и оранжевой. Без ограничений занимались пропустившие последние матчи Ефремов и Хафизуллин.

Самое важное: в плей-офф совсем другая игра по сравнению с регулярным чемпионатом. Хоккеисты играют по-другому. На первую роль выходят и характер, и нюансы, и дисциплина.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Готовимся к непростому сопернику. Сегодня делали разбор перед тренировкой. Нам показывали видео. На тренировке мы отрабатывали упражнения, которые нам пригодятся в играх с «Сибирью».

Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»
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