В Башкирии зафиксировали два новых случая подтопления

Экстренные службы Башкирии предоставили актуальные данные о паводковой ситуации на утро 26 марта. По информации Госкомитета РБ по ЧС, за последние сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о случаях подтопления в Караидельском и Аургазинском районах.
В настоящее время под контролем находятся шесть ситуаций в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.
Среди максимальных подъемов уровня воды за сутки отмечается:
— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +65 см, текущий уровень 347 см, выход реки на пойму 760 см;
— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +23 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 410 см.
Снижение уровня воды наблюдается:
— на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 474 см, снижение уровня воды на 16 см, выход реки на пойму 600 см;
— на реке Уфе в районе Шакши Уфы, текущий уровень 281 см, снижение уровня воды на 31 см, выход реки на пойму 830 см;
— на реке Дёме в селе Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 159 см, снижение уровня воды на 17 см, выход реки на пойму 590 см.
Согласно данным спасателей, Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища республики находятся в режиме наполнения.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.