В Башкирии зафиксировали два новых случая подтопления

— на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 474 см, снижение уровня воды на 16 см, выход реки на пойму 600 см;

— на реке Уфе в районе Шакши Уфы, текущий уровень 281 см, снижение уровня воды на 31 см, выход реки на пойму 830 см;

— на реке Дёме в селе Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 159 см, снижение уровня воды на 17 см, выход реки на пойму 590 см.