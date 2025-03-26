В Уфе подозрительный водитель пытался скрыться от полиции

В Уфе водитель за рулем «Омода» пытался скрыться от сотрудников полиции. Инцидент произошел ночью 25 марта на улице Ферина. По данным пресс-службы ГАИ, внимание инспекторов привлекла иномарка. Водитель, который их тоже заметил, решил заехать во двор, но не справился с управлением и столкнулся с припаркованным «Хендай Солярис», после чего продолжил движение.

Мужчина остановился во дворе одного из домов на улице Летчика Кобелева. При проверке документов у инспекторов возникли подозрения, что он может быть в состоянии опьянения. Однако по результатам медосвидетельствования, выяснилось, что он трезв.

В результате на него составили протокол за ДТП с «Хендай Солярис».