В Уфе состоялась премьера спектакля «Стих в большом городе»

В Башкирской государственной филармонии состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Стих в большом городе». Главная героиня ищет смысл жизни, задается вопросом: что такое счастье и в чем оно заключается? А также находится в поиске гармонии.
Основу постановки составляют стихотворения классиков отечественной литературы: Роберта Рождественского, Бориса Пастернака, Эдуарда Асадова, Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой и других.
Музыкально спектакль сопровождает игрой на рояле Ксения Кирсанова. А вторую сторону главной героини, которая рассуждает о смыслах жизни и счастья и задает вопросы, воплощает телеведущая Светлана Лобанова. Она также стала автором сценария.