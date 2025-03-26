В Башкирии школьник сообщил о ложном минировании, чтобы сорвать контрольную

В Башкирии школьник оказался под следствием за ложное сообщение о минировании своей школы. По информации МВД республики, подросток позвонил в службу «112» и угрожал совершить преступление в одной из городских школ. На место происшествия прибыли полицейские и служебные собаки, которые обследовали здание и окрестности, но ничего не обнаружили.

В ходе оперативных действий сотрудники отдела по делам несовершеннолетних смогли установить личность звонившего и задержали 15-летнего ученика той же школы. Предполагается, что во время контрольной работы телефоны учащихся были собраны на первой парте. Один из учеников, желая помочь другу, попытался передать ему мобильное устройство, но телефон оказался у подозреваемого, который затем и сделал ложный звонок.