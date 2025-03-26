В Башкирии на малыша упал чайник с кипящей водой

Санавиация доставила в медицинское учреждение Уфы 7-месячного ребёнка, который опрокинул на себя чайник с кипящей водой.

Инцидент произошёл дома. Ребёнок получил ожоги на 30% поверхности тела, включая плечо, спину и ноги. Малыша экстренно доставили в Месягутовскую ЦРБ. Ему была оказана первая помощь.

После врачи провели телемедицинские консультации со специалистами республиканской детской клинической больницы и республиканского ожогового центра. Было принято решение транспортировать пострадавшего в больницу столицы.