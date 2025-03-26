В Башкирии в школе травмировалась ученица

В Бурзянском районе оштрафовали директора школы. Его обвинили в безразличии к травмированной ученице.

В январе 10-летняя девочка во время перемены получила черепно-мозговую травму. Врачи отметили лёгкий вред здоровью. При этом руководство школы скрыло факт травмирования от надзорного ведомства. В момент инцидента в учебном учреждении отсутствовал фельдшер. Девочке и её родителям пришлось самостоятельно обращаться за врачебной помощью на следующий день.