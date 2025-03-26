ГК «Акбузат» вырвал ничью у «СГАУ-Саратов» в Уфе

В Уфе прошел матч гандбольной Суперлиги между «Акбузатом» и гостями — командой «СГАУ-Саратов». Оба коллектива до очной встречи уступили во всех своих играх в 2025 году. Однако, в отличие от «Акбузата», саратовцы еще не потеряли шансы на попадание в плей-офф.