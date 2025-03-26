ГК «Акбузат» вырвал ничью у «СГАУ-Саратов» в Уфе

В Уфе прошел матч гандбольной Суперлиги между «Акбузатом» и гостями — командой «СГАУ-Саратов». Оба коллектива до очной встречи уступили во всех своих играх в 2025 году. Однако, в отличие от «Акбузата», саратовцы еще не потеряли шансы на попадание в плей-офф.
На протяжении большей части матча шла равная игра, и ни одному из соперников не удавалось уйти в отрыв. Но за две минуты до конца преимущество «СГАУ-Саратова» достигло трех мячей. Однако в драматичной концовке уфимской команде удалось забросить трижды за оставшееся время и свести встречу к ничейному результату. Итоговый счет — 30:30.