В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по плаванию

В Уфе прошли чемпионат и первенство по плаванию среди сильнейших спортсменов Приволжского федерального округа. Соревнования провели в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. На счету сборной Башкортостана золото, две серебряных и шесть бронзовых медалей.

Адреналин зашкаливает даже на трибунах. Что уж говорить о спортсменах. На соревнования в Уфу приехали представители 14 регионов, чтобы побороться за медали и личные рекорды.

В первый раз приехал в этот город, в этот бассейн на такие важные соревнования. В целом бассейн очень хороший, город красивый, все понравилось. Альберт Гатиятуллин, победитель первенства ПФО по плаванию /Республика Татарстан/

Проплыл 100 метров, показал себя максимум. Соперники были хорошие. Видно, что боролись, видно, что хотели победить. Владислав Потехин, победитель первенства ПФО по плаванию /Пензенская область/

Первенство ПФО – это уже вторые подряд соревнования, которые проводятся в этом бассейне. Здесь также завершился чемпионат среди взрослых спортсменов, в котором участвовали сильнейшие спортсмены округа.

Федерация водных видов спорта впервые здесь проводит именно спортивные мероприятия. И я вам скажу, что это очень-очень-очень достойно. Прекрасная система электронного хронометража, современная, не дающая практически сбоев. Поэтому это очень отрадно. Мария Васильева, технический делегат чемпионата и первенства ПФО по плаванию

На чемпионате Башкортостан представили сразу две команды по 40 человек в каждой. На их счету серебро в женской эстафете и мужском брассе, а также бронза. Отличились наши пловцы и на первенстве – четыре третьих и одно первое место.

Проходил заплыв достаточно тяжело, потому что трое из нас участвовали до этого, буквально за 10 минут мы вышли, 50 баттерфляй. Соня у нас, получается, сразу после разминки была. Поэтому немножко на нервах мы были. Азалия Аюпова, серебряный призёр чемпионата ПФО по плаванию /Республика Башкортостан/

Цель основная – это улучшить время, конечно. Показать более быстрые секунды. Ульяна Садретдинова, серебряный призёр чемпионата ПФО по плаванию /Республика Башкортостан/

В этом бассейне я плыву не первый раз. Здесь проходит и первенство Республики Башкортостан, и городские соревнования. Вода здесь легкая, многим нравится, ну и мне в том числе. Роман Русяев, бронзовый призёр первенства ПФО по плаванию /Республика Башкортостан/