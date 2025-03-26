В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по плаванию

В Уфе прошли чемпионат
и первенство по плаванию среди сильнейших спортсменов Приволжского федерального
округа. Соревнования провели в центре спортивной подготовки имени Римы
Баталовой. На счету сборной Башкортостана золото, две серебряных и шесть
бронзовых медалей.
Адреналин зашкаливает
даже на трибунах. Что уж говорить о спортсменах. На соревнования в Уфу приехали
представители 14 регионов, чтобы побороться за медали и личные рекорды.
В
первый раз приехал в этот город, в этот бассейн на такие важные соревнования. В
целом бассейн очень хороший, город красивый, все понравилось.Альберт Гатиятуллин, победитель первенства ПФО по плаванию /Республика Татарстан/
Проплыл
100 метров, показал себя максимум. Соперники были хорошие. Видно, что боролись,
видно, что хотели победить.Владислав Потехин, победитель первенства ПФО по плаванию /Пензенская область/
Первенство ПФО – это
уже вторые подряд соревнования, которые проводятся в этом бассейне. Здесь также
завершился чемпионат среди взрослых спортсменов, в котором участвовали
сильнейшие спортсмены округа.
Федерация
водных видов спорта впервые здесь проводит именно спортивные мероприятия. И я
вам скажу, что это очень-очень-очень достойно. Прекрасная система электронного
хронометража, современная, не дающая практически сбоев. Поэтому это очень
отрадно.Мария Васильева, технический делегат чемпионата и первенства ПФО по плаванию
На чемпионате
Башкортостан представили сразу две команды по 40 человек в каждой. На их счету
серебро в женской эстафете и мужском брассе, а также бронза. Отличились наши
пловцы и на первенстве – четыре третьих и одно первое место.
Проходил
заплыв достаточно тяжело, потому что трое из нас участвовали до этого,
буквально за 10 минут мы вышли, 50 баттерфляй. Соня у нас, получается, сразу
после разминки была. Поэтому немножко на нервах мы были.Азалия Аюпова, серебряный призёр чемпионата ПФО по плаванию /Республика Башкортостан/
Цель
основная – это улучшить время, конечно. Показать более быстрые секунды.Ульяна Садретдинова, серебряный призёр чемпионата ПФО по плаванию /Республика Башкортостан/
В
этом бассейне я плыву не первый раз. Здесь проходит и первенство Республики
Башкортостан, и городские соревнования. Вода здесь легкая, многим нравится, ну
и мне в том числе.Роман Русяев, бронзовый призёр первенства ПФО по плаванию /Республика Башкортостан/
Соревнования продлились
три дня. Они стали отборочными на чемпионат России по плаванию, который пройдет
в Казани с 13 по 18 апреля. Также сильнейшие спортсмены отправятся на
первенство России в Саранск с 20 по 26 апреля.