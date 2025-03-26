Под Уфой насмерть сбили двух косуль

Под Уфой сегодня, 26 марта, водители сбили насмерть сразу двух косуль. Первый случай произошел на Дёмском шоссе, второй – возле торгового центра «Мега», недалеко от аэропорта.

Как рассказал руководитель центра Дмитрий Стрельникова, одна из косуль погибла мгновенно в результате тяжелой черепно-мозговой травмы и переломов. Вторую, которая пострадала на Дёмском шоссе, можно было спасти. Однако на глазах у свидетелей, пока ожидали прибытия помощи, по ней проехал сначала грузовик, а затем легковой автомобиль.