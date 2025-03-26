В Уфе завершились чемпионат и первенство по пауэрлифтингу спортсмены башкирии

В Уфе завершились чемпионат и первенство Республики по пауэрлифтингу в классическом троеборье. В соревнованиях приняли участие около 250 атлетов. Из них свыше 70 участников — женщины. Это рекордное количество. Лучших выявляли в трёх возрастных категориях: юноши до 18 лет, юниоры до 23 лет, а также открытая возрастная категория среди взрослых атлетов. Пауэрлифтинг включает в себя три упражнения — приседание со штангой, жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и становую тягу.