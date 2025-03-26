В Уфе завершились чемпионат и первенство по пауэрлифтингу спортсмены башкирии

В Уфе завершились чемпионат и первенство Республики по пауэрлифтингу в классическом троеборье. В соревнованиях приняли участие около 250 атлетов. Из них свыше 70 участников — женщины. Это рекордное количество. Лучших выявляли в трёх возрастных категориях: юноши до 18 лет, юниоры до 23 лет, а также открытая возрастная категория среди взрослых атлетов. Пауэрлифтинг включает в себя три упражнения — приседание со штангой, жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и становую тягу.

В Уфе мы проводим, спортивная федерация пауэрлифтинга проводит 5 соревнований в году. У нас чемпионат и первенство по троеборью, кубок и республиканский турнир по троеборью осенью, в ноябре, и через два месяца здесь же, в этом зале, мы будем проводить чемпионат и первенство республики по жиму.

Евгений Охлюев, исполнительный директор федерации пауэрлифтинга Республики Башкортостан

То есть вид спорта не теряет свою популярность, даже больше. Очень много юношей, юниоров, ну и женщин, самая красивая половина человечества. Не только красивая, но и сильная. Поднимают очень хорошие килограммы.

Александр Ефимов, президент Федерации пауэрлифтинга Республики Башкортостан

Пауэрлифтинг набирает обороты по всей Республике. Ежегодно на соревнования в Уфу приезжают спортсмены из Кумертау, Октябрьского, Ишимбая, Стерлитамака. По итогам республиканского старта будет сформирована сборная Башкортостана для участия на первенстве Приволжского федерального округа. Также уже завтра наша команда отправится на чемпионат и первенство страны в Екатеринбург.

На самом деле, у нас сегодня, так скажем, выступают девочки. Все выступают очень хорошо, спрогрессировал пауэрлифтинг именно в девочках. Все показывают высокие результаты. Надеюсь, так будет и дальше.

Иллария Мирхашимова, судья соревнований по пауэрлифтингу
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ