В Уфе завершились чемпионат и первенство по пауэрлифтингу спортсмены башкирии

В Уфе завершились чемпионат и первенство Республики по пауэрлифтингу в классическом троеборье. В соревнованиях приняли участие около 250 атлетов. Из них свыше 70 участников — женщины. Это рекордное количество. Лучших выявляли в трёх возрастных категориях: юноши до 18 лет, юниоры до 23 лет, а также открытая возрастная категория среди взрослых атлетов. Пауэрлифтинг включает в себя три упражнения — приседание со штангой, жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и становую тягу.
Пауэрлифтинг набирает обороты по всей Республике. Ежегодно на соревнования в Уфу приезжают спортсмены из Кумертау, Октябрьского, Ишимбая, Стерлитамака. По итогам республиканского старта будет сформирована сборная Башкортостана для участия на первенстве Приволжского федерального округа. Также уже завтра наша команда отправится на чемпионат и первенство страны в Екатеринбург.