В Уфе прошло первенство Башкирии по страйкболу среди юношей до 17 лет

В Уфе прошло первенство республики по страйкболу среди спортсменов до 17 лет. Это командный вид спорта, на сегодняшний день он состоит из пяти упражнений. В этот раз коллективы соревновались в дисциплине «трудная мишень», где необходимо поразить противника, одновременно поражая мишени.
Турнир проходил в спортзале Башкирского института социальных технологий. Для хозяев соревнований работа проводилась в привычной обстановке, ведь именно здесь они тренируются.
Состязания проходили по круговой системе, всего в них участвовало девять коллективов. Все они представляли разные учебные заведения республики. В итоге без единого поражения все встречи провели гости из Белорецка. Они набрали максимальное количество очков — 24. Следующие соревнования по страйкболу пройдут в Уфе в мае, в них примут участие уже взрослые спортсмены.