В Уфе прошло первенство Башкирии по страйкболу среди юношей до 17 лет

В Уфе прошло первенство республики по страйкболу среди спортсменов до 17 лет. Это командный вид спорта, на сегодняшний день он состоит из пяти упражнений. В этот раз коллективы соревновались в дисциплине «трудная мишень», где необходимо поразить противника, одновременно поражая мишени.

Турнир проходил в спортзале Башкирского института социальных технологий. Для хозяев соревнований работа проводилась в привычной обстановке, ведь именно здесь они тренируются.