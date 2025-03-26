В Башкирии в селе Азово эвакуировали 106 человек

Очищают улицы ото льда и приводят в порядок населённый пункт. В селе Азово Архангельского района устраняют последствия весеннего половодья. Из-за резкой оттепели и затяжного дождя в ночь с 18 на 19 марта в село пришла большая вода. Несколько дней там вели спасательные работы и эвакуировали людей. Были подтоплены 106 домов и 129 придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали 166 человек. После того как вода начала отступать, люди смогли вернуться в свои дома. Тем временем жителям Азова подвозят вещи первой необходимости, помогают восстановить документы и написать заявления на получение материальной помощи.