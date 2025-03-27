В Иглинском районе готовят к открытию новый ФАП

Улучшит качество оказания медицинской помощи и увеличит количество предоставляемых услуг. В селе Уктеево Иглинского района готовится к открытию фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас там идут пусконаладочные работы, устанавливается оборудование и монтируется электроаппаратура.
До этого момента ФАП располагался в одной из комнат сельского дома культуры. По мнению местного фельдшера, открытие нового модульного здания значительно расширит возможности.
Главный врач Иглинской центральной районной больницы отметил, что фельдшерско-акушерский пункт в Уктеево должен распахнуть свои двери в начале лета. Помимо него, в этом году в районе планируется возвести еще несколько таких медицинских объектов.