В Иглинском районе готовят к открытию новый ФАП

Улучшит качество оказания медицинской помощи и увеличит количество предоставляемых услуг. В селе Уктеево Иглинского района готовится к открытию фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас там идут пусконаладочные работы, устанавливается оборудование и монтируется электроаппаратура.

До этого момента ФАП располагался в одной из комнат сельского дома культуры. По мнению местного фельдшера, открытие нового модульного здания значительно расширит возможности.